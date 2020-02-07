Спорткомплекс на крови: нужны ли Петербургу новые спортивные объекты?

Петербургский Союз архитекторов призывает восстановить основную конструкцию СКК на проспекте Гагарина, которая обрушилась при срезании вантов с крыши в пятницу, 31 января.

Обрушение основной конструкции памятника отечественной архитектуры — петербургского СКК — в последний день января стало причиной официального обращения городского Союза архитекторов. Члены организации настаивают на восстановлении основной части комплекса при строительстве новой арены к чемпионату мира по хоккею, который состоится через три года.

Оппозиционные политики, в свою очередь, вовсе предлагают отказаться от восстановления и строительства объекта. Аргументы просты и логичны: на организацию зрелищных видов спорта государство тратит немалые средства, хотя они же могли пойти на другие социальные нужды. В 2018 году Россия стала хозяйкой Чемпионата мира по футболу, что значительно истощило запасы казны. Четырьмя годами ранее материальное благополучие страны сильно подкосила сочинская олимпиада — организаторам удалось продать всего 1,7 миллионов билетов. Еще тогда оппозиционер Алексей Навальный предлагал отказаться принимать в стране международные соревнования, а деньги раздать россиянам. Его Фонд борьбы с коррупцией даже составил «Энциклопедию трат Сочи — 2014».

Что же касается восстановления СКК, то депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга от партии «Яблоко» Борис Вишневский уверен — новый спорткомплекс на крови жителям не нужен. Напомним, что в результате демонтажа концертно-спортивной площадки в конце января погиб 29-летний рабочий Матвей Кучеров. В трагедии Вишневский обвиняет власти и возмущается однобоким освещением события со стороны СМИ: «Лживые пропагандисты с федерального ТВ заявляют, что погибший рабочий, мол, сам виноват — нарушил правила безопасности». Кроме всего прочего, депутат отмечает, что старое здание, где обычно проводились хоккейные матчи, особым спросом не пользовалось.

Либерально настроенная часть общества также считает, что строительство нового спорткомплекса нерентабельно: зачем нам «Петербургский», рассуждают общественники, если в городе уже есть «Ледовый дворец»? Действительно, не лучше ли объявить территорию зоной зеленых насаждений, открыть там новый парк или сквер? Возможно, стоит возвести часовню — в память о трагедии?

Сейчас на территории бывшего СКК «Петербургский» в рамках государственно-частного партнерства планируют построить спортивно-досуговый комплекс. Инвесторы также обязались обустроить общественное пространство вокруг нового стадиона. Застройщик рассчитывает, что здание полностью окупится через несколько десятилетий. Сумму строительства оценили в 25 миллиардов рублей, 10 миллиардов в стройку вложит государство.

Петербуржцы до сих пор припоминают эпопею с многострадальным долгостроем «Газпром Арена», на который, по официальным данным, было потрачено более 43,5 миллиарда рублей. Многие опасаются, что строительство «нового СКК» станет очередным проектом по отмыванию бюджетных денег.