Спорткомплекс, который строили почти 9 лет, открыли в ЯНАО

Спорткомплекс «Лидер», который строили почти девять лет, открыли в городе Муравленко в ЯНАО, сообщила ОГТРК «Ямал-Регион».

На открытии комплекса присутствовал депутат Государственной думы Владимир Пушкарев. Он сделал символический первый удар по мячу. Ходить на занятия в центр смогут более 300 человек, в числе которых 80 воспитанниц школы художественной гимнастики.

Общая площадь объекта составляет более трех тысяч квадратных метров. Здесь есть кардио- и хореографический залы, электросауна и игровой зал с выдвижными трибунами. Тренажерный зал в «Лидере» оборудован современными тренажерами.