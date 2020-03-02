Спортивный журналист Геннадий Орлов отметил 75 лет

По мнению Орлова, еще рано подводить итоги, потому что он до сих пор активно работает.

«В день юбилея, 2 марта, у меня выйдут сразу две передачи. На радио „Зенит“, а я — генеральный продюсер этого радио, будет часовая передача „Экспертиза ‚Зенита‘“, на телеканале НТВ — „Футбольная столица“», — пояснил журналист.

Комментатор признался, что всегда интересовался этой профессией.

«Еще играя за „Динамо“, стал писать заметки в газету „Смена“, когда закончил выступать, то пришел в газету „Строительный рабочий“. В 1973 году, после ухода из жизни Виктора Набутова, был объявлен конкурс на замещение его должности. Мне посчастливилось победить в нем, хотя отбор был очень строгим, и претендентов было много. Так меня приняли на радио и я получал ту же ставку, что была у Виктора Набутова — 140 рублей. Стал вести спортивные новости в выпусках „Последних известий“», — вспомнил Орлов.

По его словам, раньше Смольный прислушивался к спортивному телевидению в Санкт-Петербурге.

«Авторитет спортивной редакции телевидения был выше, чем авторитет городского Спорткомитета. Мы ведь не только обозревали события — мы ставили проблемы, мы помогали их решать», — подчеркнул журналист.

Он также обратил внимание на то, что «современный футбол — это индустрия».

«Чтобы клуб мог зарабатывать, он должен выступать в Лиге чемпионов, а для этого надо приобретать классных футболистов, тратить большие суммы, иначе нельзя», — уточнил Орлов.