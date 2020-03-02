    02 марта 2020, 11:45

    Спортивный журналист Геннадий Орлов отметил 75 лет

    Ольга Ситникова

    Советский и российский спортивный журналист и комментатор Геннадий Орлов празднует свой юбилей. Сегодня ему исполняется 75 лет. Об этом сообщил «Петербургский дневник».

    По мнению Орлова, еще рано подводить итоги, потому что он до сих пор активно работает.

    «В день юбилея, 2 марта, у меня выйдут сразу две передачи. На радио „Зенит“, а я — генеральный продюсер этого радио, будет часовая передача „Экспертиза ‚Зенита‘“, на телеканале НТВ — „Футбольная столица“», — пояснил журналист.

    Комментатор признался, что всегда интересовался этой профессией.

    «Еще играя за „Динамо“, стал писать заметки в газету „Смена“, когда закончил выступать, то пришел в газету „Строительный рабочий“. В 1973 году, после ухода из жизни Виктора Набутова, был объявлен конкурс на замещение его должности. Мне посчастливилось победить в нем, хотя отбор был очень строгим, и претендентов было много. Так меня приняли на радио и я получал ту же ставку, что была у Виктора Набутова — 140 рублей. Стал вести спортивные новости в выпусках „Последних известий“», — вспомнил Орлов.

    По его словам, раньше Смольный прислушивался к спортивному телевидению в Санкт-Петербурге.

    «Авторитет спортивной редакции телевидения был выше, чем авторитет городского Спорткомитета. Мы ведь не только обозревали события — мы ставили проблемы, мы помогали их решать», — подчеркнул журналист.

    Он также обратил внимание на то, что «современный футбол — это индустрия».

    «Чтобы клуб мог зарабатывать, он должен выступать в Лиге чемпионов, а для этого надо приобретать классных футболистов, тратить большие суммы, иначе нельзя», — уточнил Орлов.