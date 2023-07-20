Общество 20 июля 2023, 10:12 Спортивный проект «Пять верст» стартует в Москве на ВДНХ 22 июля Еженедельные забеги в рамках проекта «Пять верст» стартуют в Москве на ВДНХ с 22 июля Сайт мэра и правительства Москвы

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В субботу, 22 июля, на ВДНХ стартует спортивный проект «Пять верст». Москвичи преодолеют дистанцию в пять километров в удобном для себя темпе — шагом или пешком. Об этом сообщили на сайте мэра и правительства столицы.

«Трасса пролегает от территории парка „Останкино“, проходит вдоль каскада Каменских прудов до павильона № 44 „Кролиководство“, где участники разворачиваются обратно», — говорится в сообщении.

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Мероприятие будет проходить каждую субботу в течение этого года. Кроме этого, на месте старта спортсменов будут ждать волонтеры, к которым можно обратиться по возникающим вопросам.

Для участия необходима регистрация.

Ранее в Министерстве физической культуры и спорта Московской области сообщили, что в Солнечногорске 22 и 23 июля пройдет Всероссийский чемпионат Workout-2023.