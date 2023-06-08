Общество 08 июня 2023, 19:27 Спортивный праздник «МамаПати Старты» пройдет в Измайловском парке Мэрия Москвы: спортивный праздник «МамаПати Старты» пройдет в Измайловском парке 10 июня Сайт мэра и правительства Москвы

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Спортивный праздник «МамаПати Старты» проведут в Измайловском парке 10 июня, сообщила мэрия столицы.

На центральной площади Измайловского парка с 11:00 до 17:00 пройдет ежегодный спортивный праздник «МамаПати Старты». В его программу вошли различные конкурсы, детские мастер-классы и занятия. Кроме того, для участников установят тематические фотозоны.

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Забег «Ползунки наперегонки» для детей от 6 месяцев до года и эстафета для детей от года до 6 лет станут главными событиями праздника.

Для детей до 3 лет организуют увлекательные занятия с нянями, а для ребят постарше будут работать творческие мастер-классы. Также зрителей ждут представления интерактивного театра «Подушка» и спектакль по мотивам мультсериала «Тикабо», который покажут анимационная компания «Ярко» и театр кукол «Одуванчик».

Чтобы принять участие в стартах нужно получить пригласительный билет на официальном сайте праздника.