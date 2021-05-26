Цирковую медведицу спас конно-спортивный клуб в Перми

Руководитель конно-спортивного клуба из Юго-Камска Михаил Бакилин спас цирковую медведицу Тусю, которая почти год прожила в тесной клетке. Сейчас животное временно живет в импровизированном вольере, но в планах построить для Туси более просторный вольер с бассейном в 300 квадратных метров.

Медведица Туся с раннего детства выступала в передвижном цирке: каталась на самокате, танцевала, с блеском выполняла разнообразные трюки, говорится в сообщении во «ВКонтакте». Цирк оказался в одном из городов Пермского края, когда грянул коронавирус. Из-за пандемии концертов не было.

Долгое время Туся просидела в клетке. Это негативно отразилась на ее поведении. Все привело к тому, что медведица одичала и травмировала свою дрессировщицу. Тогда стало ясно, что со зрителями Туся не сможет работать.

Дрессировщица, которая была и хозяйкой медведицы, решила ее куда-нибудь пристроить. Женщина обращалась в зоопарки, заповедники, реабилитационные центры по всей России, но Тусю нигде не принимали. Так она попала на передержку к частному лицу. Там условия содержания медведицы были не самыми хорошими.

С едой и уходом у медведицы проблем не было, но частник мог предоставить клетку размером 1,5×1,5 метра. Привыкшая к просторной сцене почти двухметровая Туся в клетке пыталась исполнить цирковые номера, но все что могла сделать — немного подпрыгнуть, от чего у нее появлялись гематомы и ссадины. Туся прожила в таких условиях почти год, пока о ней не узнал руководитель конно-спортивного клуба из Юго-Камска Михаил Бакилин.

Он решил спасти медведицу. Из подручных средств была сделана клетка для ее транспортировки. На территории клуба Тусю ждал импровизированный вольер. Он был сделан за неделю из кузова КамАЗа, пока медведица живет там.

Туся любит водные процедуры и когда принимает ванну, с удовольствием позирует на камеру. Также у нее есть любимые игрушки. Главное, что сейчас животному гораздо просторней.

В планах у Михаила построить для Туси просторный вольер с бассейном в 300 квадратных метров на территории конно-спортивного клуба.