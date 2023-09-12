Общество 12 сентября 2023, 15:46 Спортивный директор пляжного футбольного клуба ЦСКА скончался после ДТП Спортдиректор пляжного футбольного клуба «ЦСКА Москва» умер в результате ДТП Пресс-служба ЦСКА

Читать 360tv в

Спортивный директор пляжного футбольного клуба столичного ЦСКА Анатолий Дурсин скончался после ДТП, об этом сообщили в пресс-службе ФК. Представили клуба и болельщики выразили его родственникам соболезнования.

«Мы запомним Анатолия Анатольевича добрым и отзывчивым другом, искренним, доброжелательным и харизматичным человеком с неповторимым чувством юмора», — подчеркнули в ЦСКА.

Реклама

О гибели Дурсина стало известно в ночь на 12 сентября. Ему был 51 год.

Каких-либо подробностей об аварии, в которую попал спортивный директор клуба, в пресс-службе не привели. Его представители выразили глубокие соболезнования родным и близким скончавшегося.