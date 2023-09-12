12 сентября 2023, 15:46
Спортивный директор пляжного футбольного клуба ЦСКА скончался после ДТП
Спортдиректор пляжного футбольного клуба «ЦСКА Москва» умер в результате ДТП
Спортивный директор пляжного футбольного клуба столичного ЦСКА Анатолий Дурсин скончался после ДТП, об этом сообщили в пресс-службе ФК. Представили клуба и болельщики выразили его родственникам соболезнования.
«Мы запомним Анатолия Анатольевича добрым и отзывчивым другом, искренним, доброжелательным и харизматичным человеком с неповторимым чувством юмора», — подчеркнули в ЦСКА.
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О гибели Дурсина стало известно в ночь на 12 сентября. Ему был 51 год.
Каких-либо подробностей об аварии, в которую попал спортивный директор клуба, в пресс-службе не привели. Его представители выразили глубокие соболезнования родным и близким скончавшегося.
ЦСКА
Москва 2023
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