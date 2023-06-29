Общество 29 июня 2023, 11:26 «Спортивные выходные» признали лучшей программой по популяризации ЗОЖ в Москве Сиротинина: «Спортивные выходные» стали лучшим проектом по популяризации ЗОЖ в Москве Сайт мэра и правительства Москвы

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Проект «Спортивные выходные» получил первый приз в номинации «Лучшая программа по популяризации спорта и здорового образа жизни среди населения города Москвы» ежегодной премии «Спорт и Россия». Награждение состоялось на форуме «Спорт. Бизнес. Экология», рассказала замдиректора по связям с общественностью центров госуслуг «Мои документы» Кристина Сиротинина.

Мы видим, как проект меняет людей — они начинают вести здоровый образ жизни, регулярно заниматься спортом, достигают своих целей. Кристина Сиротинина Заместитель директора по связям с общественностью и внутрикорпоративным коммуникациям центров госуслуг «Мои документы»

Этим летом занятия пройдут на свежем воздухе на 26 различных площадках. Среди них — южный ландшафтный парк возле развлекательного кластера «Остров мечты», сад Технопарка в инновационном центре «Сколково», крыша Южного речного вокзала, «Хлебозавод № 9», парк 50-летия Октября и причал Лужники — Центральный.

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Для любителей домашних тренировок ежедневно в 07:00 начали проводить трансляции зарядок. Также пользователи смогут поучаствовать в мастер-классах по разным видам спорта и медитации. Бесплатные тренировки проведут профессиональные тренеры.

График тренировок опубликовали на сайте проекта. Также узнать расписание и записаться можно в центре госуслуг.

Ранее москвичей пригласили на гастрономический фестиваль «Вкусы России».