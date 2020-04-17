Спортивные товары обрели популярность в России

Средний чек на покупку спортивного оборудования увеличился на 4%. Теперь он достиг 4,4 тысячи рублей. Наиболее популярный продукт — эластичная фитнес-лента (эспандер). В настоящее время ее покупают на 45% чаще.

Второе место по популярности заняли гири. Спрос на них вырос на 44%.

Покупки специальных ковриков для занятий спортом увеличились на 31%, а спортивных утяжелителей — на 23%.

Также в России на 5% больше покупателей стали брать гантели и штанги. Тем не менее, некоторые товары потеряли былую популярность. Например, продажи фитнес-мячей упали на 27%, спортивной скамьи — на 25%, скакалок — на 20%.