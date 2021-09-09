Спортивные соревнования проведут на Ямале в День физкультуры

В Ямало-Ненецком округе празднуют День физической культуры и спорта с 2009 года. В субботу 11 сентября этот праздник отметят во всех городах региона. Для жителей подготовили более 70 различных мероприятий, сообщило ИА «Север-Пресс».

Все желающие могут принять участие в соревнованиях по мини-футболу, волейболу, баскетболу, хоккею на траве, настольному теннису, шахматам. Также запланированы легкоатлетические кроссы, эстафеты и велогонки. Для горожан проведут мастер-классы по чеканке мяча и армрестлингу.

Все мероприятия пройдут с соблюдением мер по эпидемиологической безопасности, отметили в местном департаменте по физической культуре и спорту.