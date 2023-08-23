Общество 23 августа 2023, 13:16 Спортивные объекты в Москве сэкономят на налогах 158 миллионов рублей Багреева: еще 12 спортивных объектов в Москве получат льготу по налогу на имущество Сайт мэра и правительства Москвы

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В Москве еще 12 спортивных объектов включили в реестр объектов спорта. Они получат льготу по налогу на имущество организаций. Об этом сообщила руководитель столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

По новым правилам, владельцы спортивных объектов площадью свыше восьми тысяч квадратных метров, включенных во Всероссийский реестр объектов спорта, могут обратиться за включением в реестр Москвы. Для этого им необходимо подать заявление, соответствующее утвержденной форме, в департамент экономической политики и развития города Москвы. После проверки и подтверждения все необходимых критериев, объект включать в перечень.

Льгота позволяет собственникам крупных спортивных объектов, включенных в столичный реестр объектов спорта, снизить налог на имущество в 10 раз. К ранее включенным в реестр восьми объектам теперь добавлены еще 12. <…> Их собственники смогут сэкономить на налоге на имущество за 2022 год 158 миллионов рублей. Мария Багреева

Реестр объектов спорта в Москве ежегодно обновляется. В настоящее время реестр насчитывает 20 спортобъектов, включая ледовые дворцы, международный центр самбо и бокса, велотрек.

Более подробную информацию о экономической политике и имущественно-земельных отношениях в Москве можно найти на официальном сайте economy.mos.ru.

Ранее стало известно, что 45% российских родителей отдали детей в спортивные секции и на какие-либо занятия помимо школьных уроков физкультуры.