Спортивные и массовые мероприятия отменили в Подмосковье до 10 апреля

Большое скопление людей в одном месте во время пандемии небезопасно. Исходя из этого, в Подмосковье запретили проводить спортивные и любые массовые мероприятия. Такие меры будут действовать до 10 апреля.

«В соответствии с постановлением губернатора Московской области Андрея Воробьева от 16 марта 2020 года <…> на территории Московской области проведение спортивных, физкультурных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий запрещено до 10 апреля 2020 года», — сообщает Мособлштаб.

Всю подробную информацию о переносе или отмене спортивных мероприятий можно найти на сайте Минспорта. Подобные меры по борьбе с распространением коронавируса касаются не только Подмосковья. Роспотребнадзор ввел ограничения на массовые мероприятия по всей России. Более того, региональные власти обязали проверять всех жителей, которые за прошедший месяц вернулись из-за границы.

Бюро исполкома РФС 17 марта провело заседание, где решило отложить все футбольные матчи под своей эгидой до 10 апреля. Чемпионат Европы по футболу тоже перенесли. Петербург должен был принять четыре игры, но теперь соревнования состоятся только в 2021 году. Коронавирус затронул и культурную жизнь. Минкультуры закрыло для посетителей все подведомственные театры, музеи, кинотеатры, цирки и филармонии.

Все ограничения вводят из-за пандемии коронавируса. Вице-премьер Татьяна Голикова 17 марта сообщила, что в России врачи лечат от COVID-19 уже 114 пациентов. В мире инфицированных насчитывается более 198 тысяч человек, а погибших — 7,9 тысячи.