Спортивную площадку построят возле Битцевского леса в Москве

В проект по восстановлению природно-исторического парка «Битцевский лес» в Москве планируют включить строительство спортивного кластера возле Сумского проезда. Об этом написал «Царьград».

На территории площадки появятся: скейт-парк, памп-трек, поля для игры в волейбол и баскетбол, пункт проката спортинвентаря, уборные и парковка, сообщил Daily Moscow.

Кластер будет возведен на месте снесенных гаражей, поскольку реализовывать проект в самом парке запрещено, сообщил заместитель руководителя Департамента капитального ремонта Москвы Сергей Мельников.

В этом же месте будет обновлен детский парк, появятся места для игр в шахматы, инвентарь для воркаута и уличной гимнастики.