Спорт во имя жизни. В Истре провели благотворительный турнир по кроссфиту

В Истре прошел благотворительный турнир по кроссфиту в помощь больным муковисцидозом.

Берпи, кардио и силовая нагрузка: после таких упражнений спортсменам трудно отдышаться — кислорода не хватает. То же самое чувствуют больные муковисцидозом, только не несколько секунд, а постоянно. Их легкие работают лишь на 25%: нарушена вентиляция и кровоснабжение.

Для спортсмена Владислава Исаева в этом турнире важна не победа, а само участие. И это — не просто избитая поговорка. Молодой человек является и организатором, и участником благотворительного соревнования по кроссфиту в помощь больным муковисцидозом. О редком заболевании Владислав знает не понаслышке: его лучший друг каждый день борется за свою жизнь.

«Самая главная цель — это, конечно же, показать другу, что он для меня очень важен. Мы с ним выросли вместе, поэтому для меня это первостепенная задача», — отметил организатор и участник благотворительного турнира Владислав Исаев.

Источник фото: телеканал «360»

Мучительный кашель — это один из постоянных симптомов муковисцидоза, он сопровождает больных всю жизнь. Никто не знает, как победить эту болезнь — вылечиться невозможно. Можно лишь поддерживать жизнь.

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«Главная цель этих мероприятий — рассказать о наших ребятах. И поскольку оно благотворительное, то это еще и сбор пожертвований, которые помогут ребятам купить лечебное питание и технические средства реабилитации», — рассказала руководитель общественной организации «Помощь больным муковисцидозом» Ольга Алекина.

Источник фото: телеканал «360»

Владислав Исаев, как и другие участники турнира, с легкостью тягает железо. Он признается, что неподъемно для него только одно — стоимость поддерживающей терапии для больного муковисцидозом.

Источник фото: телеканал «360»

«Вся терапия дорогая. Лекарственная — от 300 тысяч рублей в месяц. К сожалению, государственных программ полной поддержки нет», — сообщила Ольга Алекина.

Источник фото: телеканал «360»

В год на поддерживающую терапию необходимо от 10 до 25 тысяч долларов. Всего в Московской области больше двухсот детей, страдающих от этого недуга, и около 50 взрослых. Участие в турнире платное, но все деньги направят в фонды помощи больным. Любой желающий мог потягать железо и помочь детям, больным муковисцидозом. Первое место досталось лишь одному, но остальные тоже не проиграли, ведь в ходе акции удалось собрать больше трехсот тысяч рублей, а значит, друг Владислава Исаева будет жить, как и те больные, на реабилитацию которых, пойдут средства.