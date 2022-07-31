Спорт и экологию объединили на фестивале «Северный ветер» за полярным кругом

Масштабный спортивный праздник — фестиваль «Северный ветер» прошёл за полярным кругом в городском поселении Никель.

Открыл фестиваль олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков. Знаменитый спортсмен вместе с жителями Никеля также принял участие в плоггинге — пробежке, совмещенной со сбором мусора. «Плоггинг уже достаточно распространён у нас в стране, люди понимают что надо заботиться об экологии. Когда ты бежишь с компанией, очистить территорию можно быстрее. Хорошее решение для природы, особенно для тех мест, где люди отдыхают», — рассказал Легков. «Компания «Норникель» активно поддерживает проекты, которые помогают развивать территорию во многих направлениях: это и спорт, и культура, и экология! И конечно же, нам важно, чтобы сами жители становились героями этих позитивных изменений», — обратилась к гостям фестиваля руководитель проектов департамента общественных связей компании «Норникель» Занда Буслова.

Основные события «Северного ветра» развернулись на реке Шуонийоки. Чемпионка мира по сапсферфингу Елена Прохорова провела мастер-класс. «Сапсерфингом можно заниматься даже за полярным кругом в любую погоду и при любой температуре. Можно вплоть до минус 16 выходить и все будет отлично», — рассказала Елена Прохорова, отметив значимость фестиваля для популяризации сапсёрфинга. Многие участники мастер-класса решили закрепить навыки полученные в любительских турнирах, которые были организованы для всех желающих. Кроме этого эксперт Мария Зубкова провела урок SUP-йоги.

Главным событием фестиваля был международный турнир по сапсёрфингу с участием спортсменов из России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии. Украшением турнира стал финал женского спринта, в котором только фотофиниш определил преимущество чемпионки России Елены Сурковой над Марией Ревенко. Суркова также победила в технической гонке. «Здесь тяжелее вода. Кажется, что должна идти быстрее, а надо прибавлять. Но это не важно. В Никеле получилось очень крутое мероприятие. Здорово, что здесь на севере за полярным кругом развивается сапсерфинг. Сегодня столько любителей пришло, сколько не всегда в Москве собирается», — рассказала Елена Суркова. Чемпион России Дмитрий Судаков был самым быстрым в спринте и технической гонке у мужчин.

Помимо сапсёрфинга для жителей Никеля была подготовлена насыщенная программа: танцевальные и фитнес-программы, лекции по правильному питанию и здоровому образу жизни, и, конечно, музыкально-танцевальное завершение фестиваля. А одним из его самых ярких событий, наверняка, стала возможность пообщаться со знаменитыми спортсменами. «Здорово, что «Норникель» проводит такие мероприятия. У нас большая страна, и важно, чтобы даже в самых удалённых уголках люди могли видеть что-то новое, интересное. пробовать себя в этом», — подчеркнул Александр Легков.

Глава Печенгского округа Андрей Кузнецов поблагодарил руководство «Норникеля» за поддержку фестиваля. Погода была суровая, но таково наше лето. Но люди всё равно приехали, даже с детьми, целыми семьями, потому что им это интересно», — подвел он главный итог мероприятия.