Маникюр шефа Ивлева стал объектом жаркого спора в Сети

Популярный ведущий программы «Битва шефов», шеф-повар и ресторатор Константин Ивлев предстал в одном из выпусков с маникюром светло-розового оттенка. В Telegram-канале Admin.Anshlak, который заметил обновку Ивлева, разгорелись споры об актуальности косметической процедуры.

Некоторые комментаторы встали на сторону шефа.

«Что вы наехали на мужика? Руки должны быть ухоженными, тем более он повар», — написал один из комментаторов.

Представителям женского пола маникюр не очень понравился.

«Ты же мужик! Нужно было черным! Как теперь это развидеть?» — написала пользовательница.

Ранее стало известно, что 30-летняя супруга Валерия родила Ивлеву дочь. Также у 48-летнего шеф-повара есть дочь и сын от первого брака.