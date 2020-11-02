Спор Кадырова и Жириновского отказались комментировать в Кремле

«Нами было сказано все, что нужно по этому вопросу», — цитирует представителя Кремля «Взгляд».

По данным издания, спор между политиками возник после того, как Кадыров осудил президента Франции Эммануэля Макрона, который оправдал карикатуры на пророка Мухаммеда.

Жириновский в свою очередь заметил, что главы регионов не должны вмешиваться в международные вопросы. Кадыров в ответ на это заявил, что слова депутата его удивили и возмутили.

«Жириновский опять занимается самопиаром. Но! Затронутая тема — совсем не такая, где можно или нужно зарабатывать пиар-очки. Поймите, наконец, что мусульмане даже себе не позволяют воссоздавать образ нашего любимого Пророка Мухаммада. А шутить и вовсе. <…> Поэтому Жириновскому лучше не касаться этой темы», — написал Кадыров в Telegram-аккаунте.