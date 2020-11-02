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    02 ноября 2020, 16:04

    Спор Кадырова и Жириновского отказались комментировать в Кремле

    Артур Блянихов

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обозначил, что Кремль не считает необходимым далее продолжать дискуссию о споре лидера фракции ЛДПР Владимира Жириновского и главы Чечни Рамзана Кадырова. Об этом сообщило РИА «Новости».

    «Нами было сказано все, что нужно по этому вопросу», — цитирует представителя Кремля «Взгляд».

    По данным издания, спор между политиками возник после того, как Кадыров осудил президента Франции Эммануэля Макрона, который оправдал карикатуры на пророка Мухаммеда.

    Жириновский в свою очередь заметил, что главы регионов не должны вмешиваться в международные вопросы. Кадыров в ответ на это заявил, что слова депутата его удивили и возмутили.

    «Жириновский опять занимается самопиаром. Но! Затронутая тема — совсем не такая, где можно или нужно зарабатывать пиар-очки. Поймите, наконец, что мусульмане даже себе не позволяют воссоздавать образ нашего любимого Пророка Мухаммада. А шутить и вовсе. <…> Поэтому Жириновскому лучше не касаться этой темы», — написал Кадыров в Telegram-аккаунте.