Тотальный диктант в Екатеринбурге проведет ведущая «Спокойной ночи, малыши»

Актриса Татьяна Веденеева станет ведущей «Тотального диктанта — 2021» в Екатеринбурге. Об этом сообщил «ФедералПресс».

По данным издания, основной площадкой мероприятия станет главный учебный корпус Уральского федерального университета. Отмечается, что Веденееву на Урал пригласил университет и Фонд святой Екатерины.

«Мы благодарны Фонду святой Екатерины за поддержку. Университет много лет является давним партнером штаба акции: ежегодно наши филологи участвуют в организации диктанта», — отметил ректор УрФУ Виктор Кокшаров.