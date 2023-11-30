Эксклюзив 30 ноября 2023, 13:03 «Сплетничала и крутилась вокруг чужого парня». Студентка раскрыла причины конфликта в Алейском техникуме Студентка Алейского техникума озвучила причины конфликта девушек в общежитии

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В соцсетях распространилась информация о дедовщине в общежитии Алейского технологического техникума. Публикуются кадры избиения одной из студенток другими девушками. Следователи заинтересовались ситуацией и начали проверку. Одна из студенток рассказала «360», что конфликт возник из-за сплетен и из-за парня.

«Эта девочка, бывало, проходила по комнатам и распространяла сплетни, по этой причине комнаты начали закрываться», — отметила собеседница «360».

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По ее словам, девушка также крутилась вокруг чужого парня, зная, что он занят, и этим спровоцировала конфликт с его пассией.

Студентка добавила, что узнала о сложившейся ситуации от своего одногруппника.

Следователи следственного управления СК по Алтайскому краю начали доследственную проверку. Сотрудники СК установят обстоятельства происшествия и проверят, имели ли место побои (статья 116 УК РФ). По итогам проверки примут процессуальное решение.