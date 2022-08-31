Списывать долги по ЖКУ по уважительным причинам предложили в Минстрое

Минстрой РФ разработал проект постановления правительства об изменении правил предоставления субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг. Документ предполагает списание задолженности при наличии уважительных причин у жильцов. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на письмо министерства в Ассоциацию компаний, обслуживающих недвижимость.

Среди уважительных причин для неплатежей издание называет стационарное лечение, смерть близких родственников, невыплату зарплаты.

Жильцы, которым положены субсидии, продолжат их получать, если они докажут наличие уважительной причины для задержки оплаты ЖКУ. В противном случае должников могут лишить льгот.

Постановление призвано «повысить адресность предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, а также более гибко применять меры поддержки в условиях дестабилизации экономики».

Документ будет внесен в правительство после завершения всех необходимых процедур.