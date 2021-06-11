Списывание на ЕГЭ может довести до суда. Психолог увидел в этом опасность

Дела на участников ЕГЭ, которые попались при попытке списать, начали рассматривать в петербургских судах. За списывание предусмотрена административная ответственность. Это требование закона. Но психолог увидел в этом опасность для здоровья детей.

«Это каждый год у нас. Они (участники ЕГЭ — прим. ред.) не имеют права списывать. Это административная статья об умышленном искажении результатов госаттестации. Каждый год такие дела поступают к мировым судьям», — рассказала «360» руководитель объединенной пресс-службы судов города Санкт-Петербурга Дарья Лебедева.

Портрет нарушителя

По словам Лебедевой, как правило, это люди старше 25 лет. Они решили поступать в вузы, и поэтому пошли сдавать ЕГЭ.

«Они озадачились вышкой, и им нужен ЕГЭ. Они приходят в школы и там пытаются его сдавать», — добавила она.

Сейчас в городских судах зарегистрировано два таких дела. Одно уже рассмотрели. Нарушительницу оштрафовали на три тысячи рублей. Девушка пронесла на экзамен по русскому языку мобильный телефон, уточнила «Российская газета».

В комитете образования считают, что это требование надо рассматривать не как преследование, а как защиту прав участников ЕГЭ, которые не жульничают на экзамене.

«Это может быть как выпускник, который пронес телефон в пункт проведения экзамена, так и организатор, который, например, необоснованно удалил с экзамена выпускника», — пояснили «Подъему» в Смольном.

«У людей психика поедет»

Психолог Марина Гладышева заявила, что привлекать к такой ответственности за списывание слишком жестко.

«Я думаю, это приведет к возможным психосоматическим последствиям, когда людям будет становиться плохо, их будут увозить на скорых. И у нас дети будут выходить больными из школьных дверей, а дальше мы будем их лечить», — сказала специалист в беседе с «360».

Гладышева убеждена, что суды за списывание запускают деструктивный процесс, последствия которого могут быть пока не видны.

«К чему этот жесткий процесс? Он приведет к тому, что у людей психика поедет. Начнутся страхи, суициды. Если еще судами это шлифовать, то у нас не только ковид будет забирать людей, но и такие процессы», — заключила она.

В этом году в нескольких регионах России уже произошли трагические случаи, когда школьники погибли перед сдачей экзаменов. В конце мая в Северной Осетии незадолго до начала основного государственного экзамена (ОГЭ) по русскому языку умерла девятиклассница. Девочка сильно переживала перед аттестацией и почти отказалась от пищи.

В начале июня во время проведения вступительных экзаменов в Ставропольском филиале пединститута в Иноземцеве скончалась 17-летняя девушка. По предварительной информации, причиной стало ухудшение здоровья.