Список запрещенных для женщин профессий сократился в России

Теперь женщины могут работать шкипером, боцманом и машинистом электропоезда. В новом году вступил в силу приказ Минтруда России об утверждении сокращенного перечня работ. Раньше в списке было 456 наименования, а теперь осталось только 100.

Приказ снял ограничения на ряд профессий, которые раньше считались сугубо мужскими, — боцман, шкипер, матрос, за исключением работ в машинном отделении. Кроме того, женщины могут устроиться машинистами электропоездов, скоростных и высокоскоростных поездов, а еще им теперь можно выполнять верхолазные работы на высоте более 10 метров.

Кроме того, ограничения сняты с профессии водителя большегрузных автомобилей и сельскохозяйственной спецтехники. Однако исключение составляет работа машиниста строительной техники.

В министерстве уточнили, что наибольший интерес у женщин вызывают профессии в морском и речном судоходстве, автомобильном и железнодорожном транспорте, в гражданской авиации и сельском хозяйстве, передает РИА «Новости».

Ранее эксперты назвали профессии, на которые упадет спрос за 10 лет. По их мнению, это коснется бухгалтеров, таксистов и дальнобойщиков.