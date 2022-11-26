Общество 26 ноября 2022, 20:18 Список заблокированных в СНГ сайтов по продаже наркотиков создали в МВД МВД сообщило о создании перечня заблокированных в СНГ сайтов по продаже наркотиков РИА «Новости»

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Министерство внутренних дел России составило перечень интернет-ресурсов, которые заблокировали в странах СНГ за распространение наркотических веществ. Об этом сообщил сайт «МВД Медиа».

«Сформирован перечень интернет-ресурсов, заблокированных на территориях государств — участников СНГ в связи с незаконным распространением с их помощью наркотических и психотропных веществ, а также их аналогов», — отметили в публикации.

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С идеей такого сайта выступал министр внутренних дел России Владимир Колокольцев. Его инициативу поддержали зарубежные коллеги.

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В настоящее время функционирует единый центр, в который партнеры из стран СНГ направляют информацию о сайтах, содействовавших наркоторговле. Для этих данных создали специальный раздел официального сайта Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений.

Для получения информации о сайте нужно указать его полное доменное имя и ввести защитный код. Список заблокированных интернет-ресурсов планируют обновлять регулярно.