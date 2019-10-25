Список востребованных профессий в будущем проредили

Из массовых специальностей, которые будут востребованы в ближайшие годы, в список попали следующие профессии: электрогазосварщик, повар, кондитер, бухгалтер, педагог, официант, бармен и токарь. По мнению Шершукова, в этом перечне есть такая, которая вскоре не будет пользоваться популярностью.

Профессия бухгалтера вскоре исчезнет, так как она техническая, поддается автоматизации. Пока что современные CRM-системы не полностью выполняют работу за сотрудника, но все равно стоит ждать сокращений.

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Шершуков обратил внимание, что в список внесены и другие специальности, связанные с механическим трудом. К ним относится и профессия токаря. Тем не менее эта специальность еще долгое время будет востребованной. Работодатели не захотят заменять человека с низкой зарплатой на дорогостоящего робота, отметил зампред.

Ранее эксперты ВНИИ труда представили список востребованных профессий. Среди них можно найти дефицитные профессии (электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств, электромонтер оперативно-выездной бригады) и уникальные профессии, необходимые для работы с определенными технологиями (сфера нанотехнологической индустрии).