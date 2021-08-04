Список виновных за геноцид жителей Карелии во время войны рассекретили в России

ФСБ рассекретила список финских военных преступников, ответственных за геноцид жителей Карелии в годы Великой Отечественной войны. В нем 54 фамилии. Все они занимали высокие посты. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на архивные документы.

Список высокопоставленных военных преступников составили сотрудники КГБ СССР в 1958 году Туда вошли 54 человека. Среди них министр обороны Финляндии времен войны Карл-Рудольф Валден, министр иностранных дел Рольф Виттинг, глава МВД Тойво Хорелли, министр юстиции Оскари Лехтонен, руководитель финской женской военной организации «Лотта Свярд» Фанни Луукконен, председатель союза «Братьев по оружию» Пааво Талвела и другие.

В список также попали начальники и служащие концлагерей, которые финны организовали в оккупированных районах Карелии. В нем оказался один из руководителей «Русской освободительной армии» под командованием предателя Андрея Власова капитан Эриксон, под именем которого действовал финский разведчик Петр Соколов. Среди рассекреченных документов есть протоколы допросов бывших узников концлагерей в Карелии, которые назвали имена их начальников.

Согласно рассекреченным данным, на этих «фабриках смерти» содержали в основном русских, белорусов и украинцев. Служители концлагерей отличались чрезвычайной жестокостью. Историки считают, что за годы существования как минимум 14 лагерей в Карелии, через них прошли около 50 тысяч человек. СК России весной 2020 года завел уголовное дело о геноциде в связи с массовыми убийствами мирного населения Карелии финскими оккупантами в военные годы.