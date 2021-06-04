Список услуг, которые можно получить в МФЦ, расширили в России

Российское правительство расширило на две позиции перечень услуг, которые можно получить в многофункциональных центрах (МФЦ). Об это сообщили в пресс-службе правительства.

«В МФЦ теперь можно будет обратиться с заявлением о предоставлении лицензии на автобусные перевозки. Услуга предусматривает прием документов, включение в реестр лицензий сведений об автобусах и в случае необходимости изменение или удаление такой информации», — сказано в сообщении, которое процитировал ТАСС.

До этого лицензии можно было получить лишь в межрегиональных управлениях Госавтодорнадзора. Обычно это одно учреждение на регион.

В многофункциональных центрах будут принимать заявления на оказание финансовой помощи людям, которые пострадали из-за чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера. Правительство надеется, что расширение перечня услуг сделает взаимодействие бизнеса и граждан с органами власти более комфортным. Также нововведение сэкономит время на получение госуслуг.

В начале июня стало известно, что до 32 увеличилось количество подмосковных МФЦ, которые оформляют права на недвижимость в других регионах.