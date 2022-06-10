Список участков под индивидуальное жилищное строительство расширили в Москве

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил о расширении списка участков, предназначенных для индивидуального жилищного строительства. Об этом написало ИА НСН.

По его словам, градостроительно-земельная комиссия города приняла решение выставить на продажу еще 12 территорий.

«В мае в список земель для индивидуального жилищного строительства было включено двенадцать новых территорий общей площадью 1,5 гектара. Они находятся в шести поселениях Троицкого административного округа. Всего в перечне земельных участков для ИЖС, опубликованном на портале mos.ru, содержится 116 объектов, из них 84 горожане уже купили», — отметил Ефимов.

Для приобретения участка без торгов гражданину необходимо подать заявление в Департамент городского имущества. Если в течение 30 дней откликов от других претендентов не поступит, то на него оформляется договор купли-продажи. В случае интереса со стороны других граждан, участок выставляется на аукцион.