Общество 04 августа 2023, 22:06 Список товаров для параллельного импорта расширили в России Минпромторг внес в перечень товаров для параллельного импорта Isuzu и Calvin Klein РИА «Новости»

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Автозапчасти Isuzu, очки Calvin Klein и Ray Ban добавили в перечень товаров для параллельного импорта. Об этом сообщила пресс-служба Министерства торговли и промышленности России.

«Перечень дополнили рядом брендов батарей и аккумуляторов (Panasonic, Duracell, Varta), запчастей для автомобилей и техники (BOMAG, Isuzu), фотоаппаратов (Canon, Fujifilm, Sony). Также в него включили такие бренды очков, как Ray-Ban, HUGO и Calvin Klein», — отметили в ведомстве.

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Ранее обновленный список пополнили фотоаппараты Canon, Fujifilm и Sony, а также батарейки Duracell.

Линз Acuvue снова не оказалось среди товаров, подлежащих параллельному импорту. Такое решение Минпромторг объяснил тем, что компания не ушла с российского рынка и продолжает вести официальные поставки.

Накануне стало известно, что Минпромторг утвердил обновленный список товаров для параллельного импорта, его планируют направить в Минюст.