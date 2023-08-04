04 августа 2023, 22:06
Список товаров для параллельного импорта расширили в России
Минпромторг внес в перечень товаров для параллельного импорта Isuzu и Calvin Klein
Автозапчасти Isuzu, очки Calvin Klein и Ray Ban добавили в перечень товаров для параллельного импорта. Об этом сообщила пресс-служба Министерства торговли и промышленности России.
«Перечень дополнили рядом брендов батарей и аккумуляторов (Panasonic, Duracell, Varta), запчастей для автомобилей и техники (BOMAG, Isuzu), фотоаппаратов (Canon, Fujifilm, Sony). Также в него включили такие бренды очков, как Ray-Ban, HUGO и Calvin Klein», — отметили в ведомстве.
Реклама
Ранее обновленный список пополнили фотоаппараты Canon, Fujifilm и Sony, а также батарейки Duracell.
Линз Acuvue снова не оказалось среди товаров, подлежащих параллельному импорту. Такое решение Минпромторг объяснил тем, что компания не ушла с российского рынка и продолжает вести официальные поставки.
Накануне стало известно, что Минпромторг утвердил обновленный список товаров для параллельного импорта, его планируют направить в Минюст.
Торговля
Россия
Минпромторг РФ
Импортозамещение
Реклама
Реклама