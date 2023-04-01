Общество 01 апреля 2023, 08:34 Список самых высокооплачиваемых вакансий этой весны составили в России Аналитики «Зарплата.ру» назвали самые высокооплачиваемые вакансии в России этой весной РИА «Новости»

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Самые большие зарплаты, от 250 до 700 тысяч рублей, предлагают управляющему бутиков французского бренда одежды, специалисту по продаже премиальных автомобилей и инструктору по пилатесу. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на подборку исследовательского центра «Зарплата.ру».

«До 700 тысяч рублей готовы предложить ведущему специалисту по продажам премиальных авто», — уточнили в центре.

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Он может работать с клиентами в офисе и удаленно, получая высокий процент с продаж автомобилей.

Управляющему бутиков французского бренда женской одежды в Москве назначили зарплату до 500 тысяч рублей. Главное условие для соискателей — опыт работы на аналогичной позиции.

До 250 тысяч рублей предлагают в Москве инструктору по пилатесу, имеющему опыт работы в премиальном сегменте не менее семи лет.

Ранее аналитики «Работа.ру» рассказали о самых высокооплачиваемых вакансиях марта с зарплатой до 300 тысяч рублей в месяц.