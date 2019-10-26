Список самых востребованных профессий показался Канделаки смешным

В ближайшие годы, по мнению специалистов ВНИИ труда, будут востребованы профессии электросварщика, кондитера, бухгалтера, машиниста насосных станций, токаря, повара, педагога и ряд других. Тина Канделаки раскритиковала этот список. Она отметила, что тему роботизации эксперты обошли стороной.

«Ладно повара, но официанты-то уже во многих местах заменены экранами и панелями, где вы собственноручно можете оформить любой заказ», — заявила телеведущая и общественный деятель.

По ее словам, вытеснение некоторых профессий — процесс неизбежный. Не стоит питать иллюзии в надежде остаться востребованным на рынке труда.

Канделаки представила свое видение будущего в этой сфере. Она считает, что необходимо осваивать сложные профессии и развивать надпрофессиональные навыки. По ее словам, специалисты ВНИИ труда «пиарят профессию бухгалтера и машиниста насосных установок» и это «выглядит смешно».

При составлении списка эксперты все-таки делали акцент на профессиях, которые связаны с технологиями. Например, в перечне есть связанные с нанотехнологической индустрией специальности.