Список самых необходимых товаров планируют расширить в России

В связи с пандемией коронавируса в списке товаров первой необходимости могут появиться дезинфицирующие и чистящие средства. Сейчас в нем значатся только мыло и стиральный порошок.

Как сообщили «Известия», с таким предложением к премьер-министру России Михаилу Мишустину обратилась ассоциация производителей фирменных торговых марок «Русбренд». Эта организация объединяет крупных российских и международных изготовителей и поставщиков, а письмо ассоциации главе кабмина есть в распоряжении издания.

После того, как правительство утвердило список товаров первой необходимости, в нем появились туалетное и хозяйственное мыло и стиральный порошок. Добавили в него даже антисептики и влажные салфетки, однако из перечня исчезли некоторые важные позиции, в том числе дезинфицирующие средства с хлоркой.

«Дезинфицирующие, чистящие и моющие средства, по моему мнению, все-таки являются товарами первой необходимости в момент, когда население активно скупает подобные товары и верит, что они могут помочь в борьбе с коронавирусом», — приводят «Известия» слова директора Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгия Остапковича.

В своем письме бизнесмены указывают, что ситуация с эпидемией еще может длиться какое-то время, поэтому они хотят выяснить, когда им приниматься за активное производство. Сейчас на складах дезинфицирующие средства пока есть.

Пандемию коронавируса ВОЗ объявила 11 марта. По последним данным, в России заразились 2777 человек, от COVID-19 умерли 27 человек.