Список производителей вакцины «Спутник V» расширили в России

Минздрав добавил в список производителей вакцины «Спутник V» «Генериум». Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

«Минздрав России внес изменения в регистрационное удостоверение вакцины для профилактики COVID-19 „Гам-КОВИД-Вак“ (Спутник V), дополнив список производителей научно-производственной компанией „Генериум“», — цитирует «Интерфакс» пресс-службу Минздрава.

В министерстве отметили, что расширение производства позволить увеличить объемы вакцины, а а значит и число россиян, которые смогут поставить прививку от коронавируса.

«Спутник V» — первая в мире зарегистрированная вакцина от коронавируса. Ее разработал институт имени Гамалеи Минздрава России. Вакцина пока находится на этапе пострегистрационных испытаний, в них участвуют 40 тысяч добровольцев. Часть из них вместо вакцины получает плацебо.

В России зарегистрирована еще одну вакцина — «ЭпиВакКорона» от научного центра «Вектор» Роспотребнадзора. В ее пострегистрационных испытаниях также участвуют 40 тысяч добровольцев, которых набрали в разных регионах России.