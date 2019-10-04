Список профессий для самозанятых предложили сократить

Он пояснил, что перечень профессий нужно определить и зафиксировать для дальнейшего распространения налогового режима для самозанятых граждан.

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«Нужно четко определить перечень профессий, где такая система может работать. Водители, предположим, репетиторы и так далее и тому подобное», — заявил министр.

В данный момент в законе о самозанятых списка профессий нет, но при этом есть уточнения, что такой статус не могут получить предприниматели подакцизных товаров. По словам Силуанова, это создает риски ухода от налогов, когда предприятия привлекают для работы не сотрудников в штат, а самозанятых.

«Я сам лично знаю такие случаи», — подчеркнул Антон Силуанов.

Налоговый режим для самозанятых граждан в качестве эксперимента ввели в четырех регионах России в начале этого года. Туда попали Москва, Московская, Калужская области и Татарстан. Правила предусматривали, что граждане, оказывающие платные услуги без наемных работников с доходом, не превышающим 2,4 миллиона рублей в год, облагаются налогом 4% при работе с гражданами и в 6% при работе с бизнесом.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что эксперимент показал себя с положительной стороны и со следующего года его нужно распространить на всю страну.

Глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин рассказал, что в регистрацию для перехода в налоговый статус самозанятых прошла 201 тысяча россиян. При этом 87% из них никогда раньше не занимались индивидуальной предпринимательской деятельностью. Самыми популярными видами работ стали перевозка пассажиров, репетиторство, сдача квартир в аренду и оказание рекламных услуг.