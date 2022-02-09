Список претендентов на бесплатную землю предложили расширить в России

Регионам нужно позволить устанавливать перечень профессий и должностей, представители которых смогут бесплатно получить земельные участки от государства или муниципальных образований. Соответствующие поправки в Земельный кодекс внесли на рассмотрению Госдумы депутаты законодательного собрания Карелии. Об этом сообщила «Парламентская газета».

В настоящее время в ряде регионов РФ существует программа развития территорий. В рамках этой программы жители могут бесплатно получить участок земли в собственность для строительства дома или ведения хозяйства. При этом претендовать на землю могут только те граждане, чьи специальности включены в перечень наиболее востребованных в данном регионе. Традиционно, в списки попадают врачи, учителя, работники культуры.

Авторы новой инициативы указывают, что для устойчивого социально-экономического развития малых городов и сельских территорий нужны не только специалисты ряда профессий, но и сотрудники определенной квалификации. В этой связи они предложили дать регионам право самим устанавливать перечень профессий и должностей, в которых нуждаются и которые позволят людям получать земельные участки

Возможность получения земельного участка от государства предусматривается в статье 39.5 Земельного Кодекса. В ней указано, когда и кто может получить бесплатный участок. Также в РФ существуют областные и краевые программы.

В список имеющих преференции на получение земли включены на федеральном уровне герои Советского Союза, России, труда и соцтруда, кавалеры орденов Славы всех степеней. Гражданам, получившим подобные награды, выдают участки размером от восьми соток в городской черте и 25 соток в сельской местности.

На уровне регионов в списки могут быть включены дети-сироты, молодые родители с одним ребенком или без детей, служащие бюджетной сферы, пенсионеры на некоторых основаниях, военные, многодетные семьи и многие другие.