Список пострадавших от коронавируса сфер хотят расширить
Глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергей Катырин направил письмо с предложениями о расширении перечня министру промышленности и торговли Денису Мантурову, пишет газета «Известия».
В документе Катырин отметил, что машиностроение и станкостроение обеспечивают технологическую безопасность России. При этом эти отрасли не могут получить беспроцентные кредиты и другие льготы. Кроме того, во время пандемии текстильная и легкая промышленность столкнулись с падением спроса и продаж.
В письме предлагаются и другие меры поддержки пострадавших отраслей. Речь идет об ускорении процесса госзакупок, субсидировании выплат 2/3 зарплаты машиностроительным предприятиям и расширении правил предоставления государственной поддержки.
Как сообщили в Минпромторге, предложения для третьего пакета антикризисных мер уже разработаны. Они частично сходятся с инициативами главы ТПП.
Ранее в список отраслей, наиболее пострадавших из-за коронавируса, включили кинотеатры и стоматологии. Премьер-министр Михаил Мишустин 28 апреля подписал распоряжение о временном освобождении этих отраслей от платежей за аренду федерального имущества.