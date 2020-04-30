Список пострадавших от коронавируса сфер хотят расширить

Из-за пандемии коронавируса многие российские отрасли попали в список наиболее пострадавших. Теперь в перечень предлагают добавить машиностроение и легкую промышленность.

Глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергей Катырин направил письмо с предложениями о расширении перечня министру промышленности и торговли Денису Мантурову, пишет газета «Известия».

В документе Катырин отметил, что машиностроение и станкостроение обеспечивают технологическую безопасность России. При этом эти отрасли не могут получить беспроцентные кредиты и другие льготы. Кроме того, во время пандемии текстильная и легкая промышленность столкнулись с падением спроса и продаж.

В письме предлагаются и другие меры поддержки пострадавших отраслей. Речь идет об ускорении процесса госзакупок, субсидировании выплат 2/3 зарплаты машиностроительным предприятиям и расширении правил предоставления государственной поддержки.

Как сообщили в Минпромторге, предложения для третьего пакета антикризисных мер уже разработаны. Они частично сходятся с инициативами главы ТПП.

Ранее в список отраслей, наиболее пострадавших из-за коронавируса, включили кинотеатры и стоматологии. Премьер-министр Михаил Мишустин 28 апреля подписал распоряжение о временном освобождении этих отраслей от платежей за аренду федерального имущества.