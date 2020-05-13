Список пострадавших от коронавируса отраслей расширили

Правительство включило новые отрасли в список наиболее пострадавших от распространения коронавируса. Теперь в перечень входят торговля через автоматы и народные промыслы.

«Дополнить позицией следующего содержания: „Производство изделий народных художественных промыслов“, <…> „Деятельность по осуществлению торговли через автоматы“», — сказано в постановлении о расширении списка пострадавших от коронавируса отраслей, опубликованном на сайте Кабмина.

Еще в документе обозначена розничная торговля в неспециализированных магазинах, где преобладают непродовольственные товары.

Перечень пострадавших отраслей постоянно пополняется. Так, в него уже включили кинотеатры и стоматологии. В конце апреля премьер-министр Михаил Мишустин своим распоряжением освободил эти отрасли от платежей за аренду федерального имущества. Позже глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергей Катырин попросил добавить в перечень машиностроение и легкую промышленность.

Ограничительные меры из-за коронавируса начали принимать в России в конце марта. Сейчас медики насчитывают 242 271 подтвержденный случай инфицирования в стране. Вылечились уже 48 003 пациента, скончались — 2212.