Список погибших врачей с коронавирусом опубликовали в Сети

В интернете появился сайт с перечислением погибших медицинских сотрудников, у которых был коронавирус. Пока что в списке 23 имени.

Авторы назвали сайт «Список памяти». Они написали, что хотели бы сохранить память о погибших коллегах, поэтому не будут разбираться, что именно стало причиной смерти. Для включения в список они используют два критерия: погибший был медицинским работником и скончался от причин, так или иначе связанных с COVID-19.

«Судить, кто до заражения был так болен, что не достоин включения в список, мы не будем. Делить на погибших на фронте и умерших в тылу тоже не будем. Мы можем ошибиться, но ошибка первого рода здесь хуже, чем ошибка второго рода», — говорится в сообщении создателей сайта.

Всех, кто знает о погибших коллегах, призвали заполнить форму на сайте. Кроме информации о медицинском работнике, создатели сайта просят оставлять свой телефон и адрес электронной почты, чтобы они могли связаться для уточнения информации.

В России, по информации на 25 апреля, больше 74 тысяч случаев заражения коронавирусом. Погиб 681 человек.