Список подлежащих контролю запрещенных веществ пополнился новыми прекурсорами | 360°

Общество 16 октября 2022, 02:12 Поделиться Telegram

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Viber Список подлежащих контролю запрещенных веществ пополнился новыми прекурсорами Правительство расширило перечень наркотических средств и психотропных веществ

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Правительство России внесло в перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров более 20 новых позиции, сообщило РИА «Новости».

Соответствующее постановление вступило в силу 16 октября 2022 года.

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«Основные изменения коснулись списков I и IV соответствующего перечня (прекурсоры). В них, в частности, вошли „4‑Бром-2,2‑дифенилпентаннитрил“, „2-Иод-1-(2,4-диметилфенил) пропан-1-он“ и „N-фенилпиперидин-4-амин“», — говорится в документе.

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Также корректировке подверглись наименования некоторых веществ. В целом, в обновленный список включили более 20 позиций.

В начале октября стало известно о том, что Госдума приняла законопроект, согласно которому россияне смогут заказывать онлайн или по телефону не только безрецептурные, но и рецептурные лекарственные препараты. Закон о дистанционной продаже лекарств начнет действовать в трех пилотных регионах — Москве, Московской области и Белгородской области — с 1 марта 2023 года.

Рецептурные препараты будут продавать онлайн с помощью электронных рецептов. Они будут размещены в федеральной базе, к которой сотрудники аптек получат доступ.

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