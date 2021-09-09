Список нуждающихся в спасении исторических объектов предложили создать в России

В России предложили создать перечень исторических объектов, которые нуждаются в ремонте и реставрации. С такой инициативой выступил первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров. Он направил письмо с предложением на имя председателя правительства Михаила Мишустина, написал RT.

По словам Петрова, он часто слышит от россиян о просьбе восстановить исторические памятники, которые пострадали в результате различных воин. На его взгляд, сохранение «наглядного и материального исторического полотна» является основой для духовного возрождения страны.

«В данной связи прошу Вас рассмотреть возможность разработки и реализации нового национального проекта, целью которого будет создание единого перечня исторических объектов, нуждающихся в спасении и последующей реставрации», — говорится в тексте письма.

Петров добавил, что еще многие объекты в России нуждаются в реставрации.