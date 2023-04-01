Общество 01 апреля 2023, 09:58 Список национализируемого имущества украинских олигархов в Крыму расширят Власти Крыма расширят список национализируемого имущества украинских олигархов РИА «Новости»

Читать 360tv в

Власти Крыма в ближайшее время расширят список активов украинских бизнесменов, которые будут национализированы на полуострове. Об этом ТАСС сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.

«Активная работа уже идет. В скором времени мы сообщил о новых объектах, подлежащих национализации», — сказал он.

Реклама

Константинов отметил, что продолжается работа специальной комиссии по выявлению предприятий, земельных участков и объектов, принадлежащих недружественным России украинским олигархам.

«Пока комиссия не даст конкретный документ, мы не может озвучивать, какие именно это объекты. Мы обнародуем список, когда получим его», — добавил глава парламента.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что власти полуострова начнут продавать национализированное имущество на торгах в июне. По его словам, под этот процесс в регионе попадут около двух тысяч различных объектов. Аксенов подчеркивал, что решение об изъятии каждого объекта принималось коллегиально.