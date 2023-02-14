Общество 14 февраля 2023, 01:10 Список льготников-айтишников предложили расширить в России Обеспечивающим кибербезопасность компаниям захотели дать налоговые льготы freepik

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Нулевую ставку налога на прибыль предложили распространить на организации, которые работают в области информационной безопасности. Эту инициативу рассматривают в Минцифры, рассказал в интервью «Парламентской газете» автор проекта закона, член Комитета ГД по информационной политике Антон Немкин.

По мнению депутата, в текущих условиях актуальными стали вопросы информационной безопасности и управление сложной вычислительной инфраструктурой. При отсутствии равной поддержки властей по различным направлениям IТ-отрасли неизбежно их непропорциональное развитие.

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Немкин предложил отменить налог на прибыль для компаний, работающих в области информационной безопасности и защиты критической информационной инфраструктуры.

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Инициативу парламентария поддержал член ОП Сергей Гребенников. Он считает, что налог с прибыли следует обнулить повсеместно, в том числе и для сферы игровой индустрии.

Ранее Минцифры сообщило, что с начала 2023 года выручка IT-компаний увеличилась более чем на 20%. Такие показатели объяснили эффективными мерами поддержки. Речь идет об отсрочке от службы в армии и льготной ипотеке.