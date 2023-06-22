Общество 22 июня 2023, 09:04 Список льгот для участников СВО расширили Госдума приняла новые законы о льготах для участников спецоперации

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Госдума одобрила новые инициативы, связанные с поддержкой участников спецопераци на Украине. После их принятие бойцы смогут поступить в вузы по квоте и избежать уголовной ответственности за совершенные нетяжкие преступления. Об этом сообщил «Коммерсант».

Два законопроекта касались участия в СВО тех, у кого есть судимость.

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«Предлагается расширить базу комплектования вооруженных сил в период <…> военного положения и в военное время», — пояснил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Законопроект об уголовной ответственности участников СВО освобождает находящихся под следствием за преступления небольшой и средней тяжести от наказания при условии заключения контракта о прохождении военной службы.

Кроме того, депутаты одобрили поправки о льготах для участников СВО и членов их семей при поступлении в вузы.

Ранее депутаты Госдумы приняли закон о призыве судимых на военную службу по контракту.