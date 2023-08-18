Общество 18 августа 2023, 21:24 Список категорий медиков со спецвыплатами расширили в России Кабмин: соцвыплаты будут получать медработники с высшим немедицинским образованием РИА «Новости»

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Правительство России расширило перечень медицинских работников, которые получают специальные социальные выплаты. В список добавили сотрудников с немедицинским образованием. Постановление опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

В перечень добавили пункт, согласно которому специальные социальные выплаты смогут получать «медицинские работники с высшим (немедицинским) образованием». Размер выплат составит от 14,5 до 18,5 тысячи рублей.

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По данным Минздрава, решение коснется более трех тысяч сотрудников. Речь идет о работниках с высшим немедицинским образованием, работающих в клинико-диагностических лабораториях центральных районных, районных и участковых больниц.

Медики первичного звена здравоохранения начали получать дополнительные выплаты с января 2023 года. Их размер зависит от должности медицинского работника — того, какие функции он выполняет.