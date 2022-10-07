Список иноагентов покинули два человека | 360°

Общество 07 октября 2022, 21:08 Поделиться Telegram

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Viber Список иноагентов покинули два человека Минюст РФ исключил двух человек из списка СМИ-иноагентов РИА «Новости»

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Виталий Ковин и Владимир Воронова исчезли из реестра СМИ, выполняющих функции иностранного агента. По сообщению Министерства юстиции их исключили, как как в течение года они не получали финансирование из-за рубежа.

«В.С Ковин и В. В. Воронов исключены из реестра в связи с отсутствием финансирования от иностранных источников в течение года, предшествовавшего дню подачи заявления об исключении из реестра», — написали на сайте ведомства.

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Ранее Госдума приняла закон о контроле за деятельностью иностранных агентов. Он вступит в силу 1 декабря этого года. Отмечается, что действующее законодательство об иноагентах содержит разрозненные положения, а новый закон призван их систематизировать, и сделать процедуру контроля прозрачной.

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Российские депутаты рассчитывают, что он будет способствовать защите безопасности и суверенитета страны.

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