Общество 29 августа 2023, 08:32 Список документов для покупки билетов включили в правила перевозки пассажиров Минтранс уточнил список документов для покупки билетов на поезда РИА «Новости»

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С 1 сентября в России начнут действовать обновленные правила перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа по железной дороге. В них, помимо прочего, включили список документов, по которым можно покупать билеты на поезда дальнего следования, сообщил РБК.

Список документов уточнил Минтранс. Перечень есть в приказе министерства от 5 сентября 2022 года. Документ вступит в силу 1 сентября этого года и будут действовать до 2029 года.

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Покупать билеты можно будет по внутригражданскому, заграничному, дипломатическому и служебному паспорту, паспорту гражданина СССР и паспорту иностранного гражданина.

Помимо этого, можно использовать временное удостоверение личности гражданина РФ, удостоверение личности военнослужащего или моряка.

Есть в перечне также военный билет военнослужащих и курсантов военных образовательных организаций, справка об освобождении из мест лишения свободы и документ, который удостоверяет личность осужденного.

Включили в список и вид на жительство иностранца или лица без гражданства, свидетельство о возвращении из стран СНГ, справку о следовании иностранца в посольство своей страны и ряд других документов.

Для пассажиров младше 14 лет для покупки билета потребуется свидетельство о рождении.