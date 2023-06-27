Общество 27 июня 2023, 10:35 Список бесплатных консультаций для предпринимателей расширили в Москве Заммэра Москвы Сергунина: для предпринимателей расширили список бесплатных консультаций Сайт мэра и правительства Москвы

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На столичном портале для малого бизнеса расширили список тем бесплатных консультаций для предпринимателей, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

По ее словам, предпринимателям помогут сделать сайт более эффективным и разработать контент-стратегию.

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На портале mbm.mos.ru можно найти такие новые темы, как «Технический анализ сайта», «Поведенческий анализ сайта», «Социальные сети» и консультация по SEO-аудиту.

Профильные консультации для предпринимателей появились осенью 2022 года. Сейчас пользователям доступно около 20 тем по четырем направлениям — Социальные сети», «Маркетинг и продвижение», «Работа с персоналом» и «Оптимизация сайта».

Самой востребованной темой оказалась «Настройка рекламной кампании в социальной сети „ВКонтакте“» (25% заявок). На втором месте — «Продвижение бизнеса через рассылки» (15%), на третьем — «Подготовка маркетинговой стратегии» (13%).

Заявки на индивидуальную консультацию можно подать на странице проекта.

Ранее в Москве продлили прием заявок на получение грантов на патентование.