27 июня 2023, 10:35
Список бесплатных консультаций для предпринимателей расширили в Москве
Заммэра Москвы Сергунина: для предпринимателей расширили список бесплатных консультаций
На столичном портале для малого бизнеса расширили список тем бесплатных консультаций для предпринимателей, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.
По ее словам, предпринимателям помогут сделать сайт более эффективным и разработать контент-стратегию.
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На портале mbm.mos.ru можно найти такие новые темы, как «Технический анализ сайта», «Поведенческий анализ сайта», «Социальные сети» и консультация по SEO-аудиту.
Профильные консультации для предпринимателей появились осенью 2022 года. Сейчас пользователям доступно около 20 тем по четырем направлениям — Социальные сети», «Маркетинг и продвижение», «Работа с персоналом» и «Оптимизация сайта».
Самой востребованной темой оказалась «Настройка рекламной кампании в социальной сети „ВКонтакте“» (25% заявок). На втором месте — «Продвижение бизнеса через рассылки» (15%), на третьем — «Подготовка маркетинговой стратегии» (13%).
Заявки на индивидуальную консультацию можно подать на странице проекта.
Ранее в Москве продлили прием заявок на получение грантов на патентование.
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