Списки сотрудников IT-компаний на отсрочку отправили в региональные военкоматы | 360°

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Списки сотрудников IT-компаний на отсрочку отправили в региональные военкоматы

Глава Минцифры Шадаев: военкоматы получат списки сотрудников IT-компаний для отсрочки

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Региональные военкоматы получат списки сотрудников IT-компаний, которым положена отсрочка от частичной мобилизации, в самое ближайшее время. Об этом сообщил глава Минцифры Максут Шадаев, передал ТАСС.

«Мы надеемся, что в ближайшее время списки будут спущены в регионы. Процесс запущен и уже полным ходом идет, я надеюсь, что мы услышим, что в ближайшие дни военкоматы списки получили», — сказал он на вебинаре по вопросам отсрочки и аккредитации IT-компаний.

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Компания может считаться IT-компанией, если 30% ее выручки связаны с IT-деятельностью. Сейчас ведомство вместе с Минобороны обсуждает сокращение срока ответа на обжалование призыва с 30 до трех-пяти дней. Скоро будет опубликован проект приказа, в котором определят специальности для льгот.

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На том же вебинаре Максут Шадаев сказал, что учителя информатики в школах и преподаватели цифровых дисциплин в вузах могут получить отсрочку от частичной мобилизации. Он пояснил это тем, что нередко педагоги информатики самостоятельно осуществляют функционирование ИТ-инфраструктуры школ.

Интернет

Частичная мобилизация в РФ

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