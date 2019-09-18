Списание штрафов ГИБДД при банкротстве назвали каплей в море

Процедура банкротства, при которой жителям России разрешат не погашать штрафы ГИБДД, это правильная инициатива. Она ликвидирует правовой пробел и облегчит жизнь россиянам. Такое мнение выразили в разговоре с «360» депутат Александр Старовойтов и активист Петр Шкуматов.

«Банкротство — очень серьезная процедура. Она возможна по нашему законодательству только один раз в жизни. Скорее всего, законодатели ликвидировали правовой пробел, который не позволял включить в общую массу долгов еще и административные штрафы», — заявил координатор движения «Общество Синих Ведерок» Петр Шкуматов.

Однако, по его мнению, списанные штрафы ГИБДД окажутся каплей в море по сравнению с той суммой, которую россияне отдают при оплате взысканий. По его оценке, в год выписываются штрафы на сумму около 100 миллиардов рублей. При этом 80% люди оплачивают очень быстро.

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Член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Старовойтов также поддержал эту идею.

По его словам, люди проходят процедуру банкротства вынужденно. Так они показывают, что у них нет возможностей выплачивать кредиты и оплачивать штрафы.

«Чаще всего это происходит не по халатности, а из-за того что многие теряют работу, не хватает зарплат. Зарплаты в регионах копеечные. Отношусь к этому с пониманием, так как зарплаты должны быть существенно выше», — отметил он.

Старовойтов предположил, что в ближайшее время процедуру банкротства будут проходить многие учителя, врачи и другие бюджетники. По его мнению, разрешая списание штрафов при банкротстве, государство идет навстречу своим согражданам.

Ранее стало известно, что в Бюджетный кодекс готовятся поправки, согласно которым россиянам будут списывать административные штрафы при прохождении процедуры банкротства. Речь, в частности, идет и о штрафах ГИБДД. Соответствующая инициатива уж рассмотрела комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности.