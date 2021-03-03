Спилившего 35 елей мужчину задержали в Подмосковье. Ущерб оценили в 4,5 млн рублей

Полицейские задержали в Истринском лесничестве жителя Тверской области, который спилил 35 елей на общую сумму 4,5 миллиона рублей. Против него завели уголовное дело. Об этом «360» рассказал источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника, полиции сообщили о незаконной валке деревьев в Истринском лесничестве, около деревни Погорелово. Правоохранители выехали на место и по горячим следам задержали подозреваемого. Им оказался житель Тверской области 1979 года рождения. У него изъяли бензопилу, машину и прицеп со стволами деревьев.

По версии полиции, 25 февраля он приехал в лес, спилил 35 елей и манипулятором погрузил деревья в прицеп. Часть из них он успел продать. Дело завели по статье УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере». Если вину подозреваемого докажут, ему грозит семь лет лишения свободы.

Мужчину отпустили под подписку о невыезде.