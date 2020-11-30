Спикер Воронежской облдумы призвал помогать местным жителям в пандемию

«Защита интересов наших граждан и забота о них являются приоритетом в работе депутатов. Считаю особенно важным оперативно откликаться на запросы жителей в это непростое время, когда пандемия коронавирусной инфекции отразилась на всех сферах жизни региона», — заявил политический деятель.

На слова спикера откликнулись депутаты. В своих избирательных округах совместно с органами социальной защиты и благотворительными организациями они оказывают поддержу нуждающимся. Волонтеры помогают ветеранам, пенсионерам и малообеспеченным семьям, а также соцучреждениям и врачам.

С весны текущего года в регионе проводятся масштабные акции, в рамках которых представителей старшего поколения обеспечивают продуктами, а школьникам помогают с устройствами для дистанционного обучения.